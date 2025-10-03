Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Зустріч президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" планується, як і було раніше оприлюднено, в період з 6 по 10 жовтня, наголосила речниця фракції Юлія Палійчук.

"На попередньому засіданні фракції за участі президента було ухвалено рішення, що наступна зустріч з фракцією планується в період з 6 по 10 жовтня. Ми про це повідомляли офіційно", - сказала Палійчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Вона підкреслила, що немає ніякої вимоги від президента скликати фракцію, є домовленість народних депутатів із Зеленським про зустрічі.

"Під час минулої зустрічі з фракцією (у вересні - ІФ-У) голова держави наголосив на тому, що такі зустрічі потрібно проводити частіше, не рідше одного разу на місяць", - зазначила Палійчук.

Вона також звернула увагу, що "ні про які кадрові рішення зараз мова не йде".