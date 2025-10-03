Інтерфакс-Україна
Події
13:53 03.10.2025

Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

2 хв читати
Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ
Фото: https://www.facebook.com

У смузі оборони 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-Штурмових військ ЗСУ у районі Покровської агломерації на Донеччині втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%, також розпочато застосування дронів-перехоплювачів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"У вересні в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%. Так, минулого місяця українські військові знешкодили 1851 окупанта. З них безповоротні втрати – 1202, санітарні – 649. А у серпні наші воїни знешкодили 1456 росіян: 928 – безповоротні, 528 – санітарні", - повідомили у 7 корпусі.

Крім того, у вересні оборонці Покровська зуміли знищити три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та "посадили" 3248 повітряних цілей – дронів та "крил".

"Цього місяця завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні. Зростання втрат противника – не лише наслідок безуспішних спроб ворога атакувати та захопити Покровськ, а й злагоджених дій оборонців агломерації", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що вивчаються способи та характер інфільтраційних дій противника, блокуються спроби нових диверсійних груп проникнути у Покровськ.

"Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їх накопичення та на підходах до передових позицій наших військових. Поступово розширюємо межі "кілзони", запускаючи FPV-дрони на декілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника у їхніх логістичних коридорах. У разі необхідності, виділяємо внутрішні резерви для виконання визначених завдань", - йдеться у повідомленні.

У Звіровому підрозділи корпусу утримують позиції по південним околицям забудови. На шляхах проходу противника облаштовані відрізні блокувальні рубежі. Ударно-пошукові загони знищують окремі групи росіян, що потрапляють у місто, повідомляє 7 корпус.

"Одночасно окупанти не полишають спроб оточити Покровськ. Ворог посилює тиск, щоб наблизитись та атакувати Мирноград з півночі та сходу. На захід від Покровська ворог отримав додаткові можливості із перерізання одного із логістичних шляхів", - повідомили у ЗСУ.

7 корпус ШР ДШВ також опублікував карту, де зображені наміри противника з оточення Покровської агломерації.

Теги: #війна #дшв #покровський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 03.10.2025
Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

11:19 03.10.2025
"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

08:39 03.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

22:38 02.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

20:37 02.10.2025
Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

19:33 02.10.2025
Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

18:07 02.10.2025
Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

13:51 02.10.2025
Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

18:19 01.10.2025
Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"

Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"

18:05 01.10.2025
Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

ВАЖЛИВЕ

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

ОСТАННЄ

Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

На поновлювальні роботи в Одесі необхідно більше 130 млн грн - мер

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

АМКУ розпочав розгляд справи проти 5-ти найбільших аптечних мереж

Продавчиня із Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста - СБУ

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр

На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині у суботу місцями сильні дощі, на високогір'ї Карпат – з мокрим снігом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА