Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

Фото: https://www.facebook.com

У смузі оборони 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-Штурмових військ ЗСУ у районі Покровської агломерації на Донеччині втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%, також розпочато застосування дронів-перехоплювачів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"У вересні в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%. Так, минулого місяця українські військові знешкодили 1851 окупанта. З них безповоротні втрати – 1202, санітарні – 649. А у серпні наші воїни знешкодили 1456 росіян: 928 – безповоротні, 528 – санітарні", - повідомили у 7 корпусі.

Крім того, у вересні оборонці Покровська зуміли знищити три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та "посадили" 3248 повітряних цілей – дронів та "крил".

"Цього місяця завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні. Зростання втрат противника – не лише наслідок безуспішних спроб ворога атакувати та захопити Покровськ, а й злагоджених дій оборонців агломерації", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що вивчаються способи та характер інфільтраційних дій противника, блокуються спроби нових диверсійних груп проникнути у Покровськ.

"Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їх накопичення та на підходах до передових позицій наших військових. Поступово розширюємо межі "кілзони", запускаючи FPV-дрони на декілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника у їхніх логістичних коридорах. У разі необхідності, виділяємо внутрішні резерви для виконання визначених завдань", - йдеться у повідомленні.

У Звіровому підрозділи корпусу утримують позиції по південним околицям забудови. На шляхах проходу противника облаштовані відрізні блокувальні рубежі. Ударно-пошукові загони знищують окремі групи росіян, що потрапляють у місто, повідомляє 7 корпус.

"Одночасно окупанти не полишають спроб оточити Покровськ. Ворог посилює тиск, щоб наблизитись та атакувати Мирноград з півночі та сходу. На захід від Покровська ворог отримав додаткові можливості із перерізання одного із логістичних шляхів", - повідомили у ЗСУ.

7 корпус ШР ДШВ також опублікував карту, де зображені наміри противника з оточення Покровської агломерації.