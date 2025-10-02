Інтерфакс-Україна
22:38 02.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 133 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні окупанти завдали 47 авіаційних ударів, скинули 115 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1803 дрони-камікадзе та здійснили 3247 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29746

