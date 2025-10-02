Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Фото: сайт Президента України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує вступ України до Європейського союзу через вибори в країні, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо проблеми з Угорщини, ми можемо відкрито про це говорити, тому що Віктор Орбан має вибори. Я думаю, оскільки він має вибори, то він через це блокує шлях потужної країни до Європейського Союзу", - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені у четвер.

Президент зазначив, що Україна відчуває й поділяє ті самі цінності, що й інші країни Європи.

Відомо, що у квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори.