Галущенко представив першого керівника межрегіонального управління, призначеного після зміни структури Мін'юсту

Міністр юстиції Герман Галущенко у четвер, 2 жовтня, під час перебування у Львові представив нового керівника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

"Ним став Ігор Титла, який має чималий досвід роботи в органах системи юстиції, зокрема у Львівській області та у самому Львові", - повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що це перше з призначень, які мають відбутися після зміни структури міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції, що передбачена постановою Уряду.

Оновлена система включатиме Київське, Хмельницьке, Івано-Франківське, Львівське, Сумське, Харківське, Дніпровське та Одеське міжрегіональні управління. Вони матимуть чітко визначені межі повноважень та територій, на які розповсюджуються ці повноваження, що дозволить зменшити навантаження на існуючі органи та підвищити ефективність надання послуг на місцях.

"Застосування такої моделі дозволяє оптимізувати роботу управлінь, підвищити рівень координації їхньої роботи, врахувати специфіку регіонів. А головне – покращити доступ громадян до юридичних послуг, зробивши їх швидкими та прозорими", – зазначив Галущенко.

Збільшення кількості міжрегіональних управлінь, за словами міністра, також забезпечить сталість роботи в умовах цифрових загроз, актуальних у воєнний час. Водночас ці зміни не потребуватимуть додаткового фінансування чи збільшення штату працівників.