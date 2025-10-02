Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

Французські військові піднялися на борт російського танкера, який фігурує в розслідуванні Данії щодо дронів, помічених 22 вересня над аеропортом Копенгагена, повідомляє France Info.

Раніше в середу військове джерело повідомило, що вантажне судно було взято на абордаж. Висадка відбулася в суботу.

"Членів екіпажу було взято під варту поліцією, повідомило France Info джерело, близьке до справи, в середу ввечері. Двоє затриманих назвалися капітаном і першим помічником капітана судна. Їх допитують слідчі", - зазначається в повідомленні.

З листопада 2024 року судно "Боракай" кілька разів змінювало прапор і тричі змінювало назву (Pushpa під прапором Малаві або Гамбії, Kiwala під прапором Джибуті або Varuna під прапором Габону). Офіційно воно зареєстроване у Беніні. Раніше судно вже було затримано для перевірки Естонією в квітні. Тоді було виявлено не менш як 40 порушень, зокрема, щодо прапора танкера: судно було задекларовано як таке, що походить з Джибуті, хоча ця африканська країна зняла судно з реєстрації за "незаконну діяльність". Зараз "Пушпа" ходить під прапором Беніну.

Танкер вийшов з порту Приморськ під Санкт-Петербургом (Росія) 20 вересня, прямуючи до Індії, згідно з даними сайтів VesselFinder і MarineTraffic, які відстежують пересування суден. Спущений на воду у 2007 році, він зареєстрований у Міжнародній морській організації (ІМО) під номером 9332810 і є частиною російського тіньового флоту - підпільної мережі російських суден, які транспортують нафту в обхід міжнародних санкцій. Танкер входить до списку суден, на які поширюються британські та європейські санкції проти Росії.

Відповідаючи на запитання про присутність цього танкера з сірчаною нафтою так близько до Франції, президент Еммануель Макрон у середу виправдав пильне спостереження за судном.

"Це те, що необхідно зробити", - сказав він пресі в кулуарах саміту в Копенгагені, засудивши "дуже серйозні помилки, допущені цим екіпажем, які виправдовують процедуру, що розглядається сьогодні в судах".

Водночас глава держави заявив, що "дуже обережно" ставиться до інших звинувачень на адресу танкера, а саме його нібито ролі як стартового майданчика для безпілотників, які нещодавно пролетіли над аеропортом Копенгагена. Корабель насправді перебував біля берегів Данії під час цього вторгнення і зараз є об’єктом розслідування данської влади.

Зі свого боку, французький депутат Європарламенту Наталі Луазо звинуватила Росію у використанні таких кораблів для "спроб залякати європейців".

"Ці кораблі також підозрюються, наприклад, у тому, що вони кілька разів перерізали підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі", - заявила вона в середу, закликавши європейців "підвищити рівень гри", наприклад, збиваючи підозрілі безпілотники.

