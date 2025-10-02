У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Президент США Дональд Трамп вивчає можливості постачання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk і Barracuda для нанесення ударів по об’єктах на території Росії, повідомила The Wall Street Journal.

Газета також інформувала, що США нададуть Києву дані про цілі в Росії, просять НАТО надати Україні аналогічну підтримку.

За словами американських офіційних осіб, США нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів ракетами дальнього радіусу дії по енергетичній інфраструктурі Росії. Це пов’язано з тим, що адміністрація Трампа розглядає можливість відправки Києву "потужної зброї, яка могла б вразити більше цілей", зазначили вони.

Видання повідомляє, що Трамп нещодавно підписав указ, який дозволяє розвідувальним службам і Пентагону допомагати Києву в нанесенні ударів. "Розширений обмін розвідувальними даними з Києвом є останньою ознакою того, що Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут", зазначає WSJ.

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу Fox News повідомив, що адміністрація обговорює можливість поставок Tomahawk іншим країнам НАТО для їх подальшої передачі Києву, але остаточне рішення залишається за Трампом.