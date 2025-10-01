Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

Кабінет міністрів України прийняв рішення про спрощення процедури переведення військовослужбовців між Збройними силами України (ЗСУ) і Національною гвардією, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"У День Захисників і Захисниць України ухвалили зміни для покращення умов служби та підтримки військових. Спростили процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури, а тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок "Армія+", щоб змінити місце служби між Збройними силами та Нацгвардією.

Також встановлено чіткі терміни розгляду для всіх переведень: командир військової частини має відреагувати на наказ протягом трьох діб; кадровий центр ЗСУ протягом п'яти днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.

В свою чергу, в Міністерстві оборони зазначили, що унормовують порядок реагування командирів на кадрові переведення та мінімізують випадки ігнорування або затягування рішень. Зокрема, розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин — вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

Також визначені чіткі підстави, які унеможливлюють переведення, а для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група.

"Напрацьовуємо наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами", - написало міністерство в телеграм-каналі.

