Міносвіти проводить добір закладів освіти для пілотування реформи старшої школи з 1 вересня 2026р

Міністерство освіти і науки України запрошує заклади, засновників, місцеві органи управління освітою подати заявки й долучитися участі в пілотуванні реформи старшої школи з 1 вересня 2026 року.

Згідно з повідомленням міністерства, 1 вересня 2026 року стартує другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого пілотні заклади освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10–12 класах, а результати стануть основою для загальнонаціональних змін у змісті й організації профільної середньої освіти.

Зазначається, що долучення до пілотування – це можливість: працювати за сучасною моделлю трирічної профільної школи; отримати методичний супровід і практичний досвід для масштабування після 2027 року; посилити спроможність закладу через оновлені програми, кадрові рішення та оновлення інфраструктури.

У відомстві повідомили, що відбір відбувається на конкурсній основі, і щоб подати заявку необхідно: заповнити анкету-заявку за посиланням - https://forms.gle/6Rbi5gDJNjZtL3gs5; надіслати пакет документів з 1 до 21 жовтня 2025 року.

Серед обов'язкових критеріїв відбору: заклад є ліцеєм і занесений до мережі, що забезпечуватиме профільну середню освіту за академічним спрямуванням у 2027/2028 навчальному році; наявність/доступність укриття, що одночасно вміщує не менш як 35% учнів (для денної форми), або документальне підтвердження її будівництва / капітального ремонту; не менше за 60 учнів у 9 класах (на 1 вересня 2025 року), крім закладів у гірській місцевості та з навчанням мовою корінного народу / національної меншини; для ліцеїв без 9 класів — не менше ніж 60 учнів 10 класів (на 1 вересня 2025 року).

Зазначається, що перевагу надаватимуть заявникам, що забезпечують репрезентативність мережі, зокрема: мінімум по одному закладу з кожної області та м. Києва; мінімум один заклад з навчанням мовою корінного народу/національної меншини; мінімум два заклади в гірській місцевості; мінімум два ліцеї з лише дистанційною формою навчання; не менше ніж 25% закладів освіти – у сільській місцевості; мінімум два ліцеї з пансіоном; не менше ніж 10% — єдині заклади такого типу у своїй громаді з 2027 року; не менше ніж 35% — ліцеї з поглибленим STEM-навчанням.

Як зазначалося, з 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.