Кілька країн ЄС захищають право вето на заявки на членство в ЄС з власних причин, що може зашкодити Україні – ЗМІ

Деякі країни Європейського союзу не підтримують ідею запровадження кваліфікованої більшості для прискорення вступу України та Молдови з власних мотивів і таким чином можуть стати ситуативними союзниками Угорщини, не поділяючи її позиції щодо євроінтеграції України, пише видання Politico.

"План стикається з опором з боку кількох країн ЄС, включаючи Францію, Нідерланди та Грецію, і навряд чи отримає широке схвалення в Данії, за словами трьох дипломатів ЄС та чиновника французького президентства, який поспілкувався з POLITICO на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дискусії. Занепокоєння цих країн полягає в тому, що, змінюючи правила вступу, вони також обмежать власні можливості блокувати заявки на членство, які вони вважають проблематичними, сказали ті ж люди. Це відкриває низку суперництва, на яких може зіграти Орбан (прем'єр Угорщини Віктор Орбан – ІФ-У): наприклад, грекам важливо показати, що вони можуть затримати переговори щодо членства Туреччини, так само як болгари хочуть мати змогу провести межу щодо Північної Македонії, а хорвати — блокувати Сербію", - пише видання.

Відповідний план запропонував президент Європейської Ради Антоніу Кошта напередодні зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня, щоб знайти спосіб обійти протидію Угорщини вступу Києва до блоку. Його пропозиція була в тому, щоб змінити правила ЄС, щоб дозволити розпочати офіційні переговори про вступ після схвалення кваліфікованою більшістю лідерів, а не за одноголосною згодою, як це потрібно зараз. Також пропозиція Кошти мала б відкрити шлях не лише для України, чия заявка вже кілька місяців затримується через вето Орбана, але й для Молдови, оскільки кандидатури цих двох країн пов'язані.

За словами високопосадовця ЄС, пропозиція Кошти буде розглянута в Копенгагені в середу разом з іншою пропозицією щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. "Жоден лідер досі не відповів повним "ні" на цю ідею", – сказав високопосадовець, маючи на увазі пропозицію Кошти щодо зміни правил.

Ініціатива Кошти цього тижня отримала підтримку Європейської комісії, де чиновники приватно заявляють, що нинішній процес, який вимагає одноголосного голосування на понад 100 етапах, є занадто громіздким. Президент Фінляндії Александер Стубб заявив виданню, що підтримує будь-яку спробу пришвидшити процес.

Але табір, який протистоїть Кошті та Стуббу, може виявитися занадто сильним, пише видання. "Ми зовсім не переконані у зміні правил гри під час гри, бо саме це дехто пропонує… Якщо ви проводите голосування кваліфікованою більшістю (для просування процесу вступу – ІФ-У), існує дуже великий ризик того, що процес буде надзвичайно політизованим", – сказав високопоставлений дипломат ЄС на правах анонімності.