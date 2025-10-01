Інтерфакс-Україна
Події
16:34 01.10.2025

Кілька країн ЄС захищають право вето на заявки на членство в ЄС з власних причин, що може зашкодити Україні – ЗМІ

2 хв читати
Кілька країн ЄС захищають право вето на заявки на членство в ЄС з власних причин, що може зашкодити Україні – ЗМІ

Деякі країни Європейського союзу не підтримують ідею запровадження кваліфікованої більшості для прискорення вступу України та Молдови з власних мотивів і таким чином можуть стати ситуативними союзниками Угорщини, не поділяючи її позиції щодо євроінтеграції України, пише видання Politico.

"План стикається з опором з боку кількох країн ЄС, включаючи Францію, Нідерланди та Грецію, і навряд чи отримає широке схвалення в Данії, за словами трьох дипломатів ЄС та чиновника французького президентства, який поспілкувався з POLITICO на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дискусії. Занепокоєння цих країн полягає в тому, що, змінюючи правила вступу, вони також обмежать власні можливості блокувати заявки на членство, які вони вважають проблематичними, сказали ті ж люди. Це відкриває низку суперництва, на яких може зіграти Орбан (прем'єр Угорщини Віктор Орбан – ІФ-У): наприклад, грекам важливо показати, що вони можуть затримати переговори щодо членства Туреччини, так само як болгари хочуть мати змогу провести межу щодо Північної Македонії, а хорвати — блокувати Сербію", - пише видання.

Відповідний план запропонував президент Європейської Ради Антоніу Кошта напередодні зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня, щоб знайти спосіб обійти протидію Угорщини вступу Києва до блоку. Його пропозиція була в тому, щоб змінити правила ЄС, щоб дозволити розпочати офіційні переговори про вступ після схвалення кваліфікованою більшістю лідерів, а не за одноголосною згодою, як це потрібно зараз. Також пропозиція Кошти мала б відкрити шлях не лише для України, чия заявка вже кілька місяців затримується через вето Орбана, але й для Молдови, оскільки кандидатури цих двох країн пов'язані.

За словами високопосадовця ЄС, пропозиція Кошти буде розглянута в Копенгагені в середу разом з іншою пропозицією щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. "Жоден лідер досі не відповів повним "ні" на цю ідею", – сказав високопосадовець, маючи на увазі пропозицію Кошти щодо зміни правил.

Ініціатива Кошти цього тижня отримала підтримку Європейської комісії, де чиновники приватно заявляють, що нинішній процес, який вимагає одноголосного голосування на понад 100 етапах, є занадто громіздким. Президент Фінляндії Александер Стубб заявив виданню, що підтримує будь-яку спробу пришвидшити процес.

Але табір, який протистоїть Кошті та Стуббу, може виявитися занадто сильним, пише видання. "Ми зовсім не переконані у зміні правил гри під час гри, бо саме це дехто пропонує… Якщо ви проводите голосування кваліфікованою більшістю (для просування процесу вступу – ІФ-У), існує дуже великий ризик того, що процес буде надзвичайно політизованим", – сказав високопоставлений дипломат ЄС на правах анонімності.

Теги: #вето #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 01.10.2025
Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

22:25 30.09.2025
В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

19:10 30.09.2025
Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

09:28 30.09.2025
В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

06:52 30.09.2025
Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

19:33 29.09.2025
Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

16:11 29.09.2025
Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

15:30 29.09.2025
Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

14:51 29.09.2025
Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

15:52 27.08.2025
Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Улютін обговорив зі спецпредставницею ЄС з питань українців питання поступового завершення режиму тимчасового захисту

Фінляндія та Швеція закликають ЄС використати заморожені російські кошти для кредиту Україні – ЗМІ

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

Держспецзв’язку виявила серію кібератак на представників Сил оборони, зокрема через месенджер Signal

Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА