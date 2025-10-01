Інтерфакс-Україна
Події
16:00 01.10.2025

G7 наближається до угоди про посилення санкцій проти нафтових доходів РФ - ЗМІ

Країни "великої сімки" (G7) наближаються до угоди про значне посилення санкцій проти РФ через її небажання припинити війну проти України, пише Bloomberg у середу з посиланням на проєкт документу.

"Ми погоджуємося з необхідністю діяти разом і вважаємо, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів для зміцнення стійкості України та критичного послаблення здатності Росії вести війну проти України", – йдеться в проєкті.

У поточному проєкті йдеться, що G7 працює над низкою варіантів, які включають нові заходи щодо ключових економічних секторів, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість, а також спрямовані на країни та організації, які посилюють військові зусилля Москви та допомагають їй обійти чинні санкції.

"Ми погодилися, що зараз саме час максимізувати тиск на експорт російської нафти, основне джерело їхніх доходів", – йдеться в заяві. У ній пропонується, що G7 може перейти до санкцій проти російських нафтових гігантів, а також на її тіньовий флот нафтових танкерів та торгівлю енергією.

У проєкті заяви пропонується, що міністри також обговорять фінансові потреби України, включаючи координацію способів подальшого використання заморожених активів центрального банку РФ.

Міністри фінансів країн G7 мають виступити в середу, і заява може змінитися до її остаточного складання та підписання її всіма сімома країнами, включаючи США, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Серед інших членів G7 є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада.

Видання також повідомляє, що лідери Європейського Союзу зустрічаються в Данії, оскільки набирає обертів план використання заблокованих у блоці коштів для надання Україні нової допомоги у розмірі EUR140 млрд ($164 млрд). ЄС також працює над новим пакетом санкцій, який передбачає заборону російського зрідженого природного газу до 2027 року та запровадження додаткових обмежень на енергетичний та фінансовий сектори Москви.

"І ЄС, і G7 сподіваються завершити свої відповідні пакети санкцій цього місяця, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності для обговорення закритих обговорень", - йдеться в повідомленні.

Теги: #санкції_рф #g7

