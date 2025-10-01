Слідчі дії у ексзаступника керівника ОП Шурми в Німеччини були законними – директор НАБУ

Директор Національного антикорупціного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос наголошує на законності проведених в Німеччині обшуків у колишнього заступника керівника Офісу президента Станіслава Шурми.

"Не можу сказати по факту, що там відбувається, які процесуальні дії. Але частина інформації є публічною. Це справа, що стосувалася гарантованого покупця, низки компаній. Більше поки не можу прокоментувати, досудове розслідування триває, воно рухається вперед", - сказав Кривонос у середу в Києві в ході міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", організованою інтернет-виданням "Українська правда".

"Слідчі дії і дії детективів були абсолютно законними ", - додав Кривонос, коментуючи слова журналіста Михайла Ткача про те, що сам Шурма говорить, що не знає про існування кримінальної справи і називає слідчі дії в Німеччині сфальшованою інформацією.

Також в цьому контексті, не називаючи прізвища, Кривонос додав, що процесуального статусу в кримінальному провадженні у Шурми немає, відповідно немає і процедури розшуку.

Як повідомлялося, правоохоронці Німеччині 15 липня за запитом НАБУ провели обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми за його місцем проживання в місті Штарнберг (Баварія) під Мюнхеном, підтвердив Кривонос. Він відмовився давати політичні оцінки слідчих дій, хоча й допустив, що ефективність НАБУ могла викликати певну кризу.

"Українська правда" повідомляла, що обшуки пройшли після того, як вщух корупційний скандал довкола на той час віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якому САП і НАБУ повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Розслідування НАБУ щодо держвиплат окупованим електростанціям розпочалося за місяць після публікації в 2023 році розслідування редакції Бігус.Інфо про те, як держава нібито платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації.

Шурма займав посаду заступника керівника Офісу Президента України з 23 листопада 2021 року до 3 вересня 2024 року.