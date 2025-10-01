Майже 100 тис. музейних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з початку року

Захист, відновлення, евакуацію культурної спадщини України обговорила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна обговорила з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос.

"Учорашня атака на Дніпровський художній музей – чергове нагадування, що українська культура перебуває під прямим прицілом. Обговорили це під час зустрічі у Львові з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос", - написала Бережна в мережі Facebook.

Зазначається, що сторони також говорили про захист, відновлення, евакуацію культурної спадщини із прифронтових регіонів.

"Станом на вересень 2025 року ми вже евакуювали понад 670 тис. музейних предметів із прифронтових регіонів. Цьогоріч – майже 100 тис. Це масштабна робота, яку потребує чіткої координації та зусиль. Крім того, ми почали масштабну роботу щодо вдосконалення законодавства у сфері евакуації культурної спадщини", - розповіла в.о.міністра.

За її словами, Україна потребує системної міжнародної підтримки для того, щоб впоратися з масштабом втрати і збитків, спричинених Росією.

"Саме тому створюємо Український фонд культурної спадщини, куди запрошуємо міжнародних партнерів. Культура має стати одним із пріоритетів майбутньої підтримки з боку ЄС разом із реформами, які системно впроваджуємо у сфері. Над цим працюємо спільно з європейськими партнерами", - написала Бережна.