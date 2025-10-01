Інтерфакс-Україна
Події
13:31 01.10.2025

Майже 100 тис. музейних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з початку року

1 хв читати

Захист, відновлення, евакуацію культурної спадщини України обговорила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна обговорила з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос.

"Учорашня атака на Дніпровський художній музей – чергове нагадування, що українська культура перебуває під прямим прицілом. Обговорили це під час зустрічі у Львові з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос", - написала Бережна в мережі Facebook.

Зазначається, що сторони також говорили про захист, відновлення, евакуацію культурної спадщини із прифронтових регіонів.

"Станом на вересень 2025 року ми вже евакуювали понад 670 тис. музейних предметів із прифронтових регіонів. Цьогоріч – майже 100 тис. Це масштабна робота, яку потребує чіткої координації та зусиль. Крім того, ми почали масштабну роботу щодо вдосконалення законодавства у сфері евакуації культурної спадщини", - розповіла в.о.міністра.

За її словами, Україна потребує системної міжнародної підтримки для того, щоб впоратися з масштабом втрати і збитків, спричинених Росією.

"Саме тому створюємо Український фонд культурної спадщини, куди запрошуємо міжнародних партнерів. Культура має стати одним із пріоритетів майбутньої підтримки з боку ЄС разом із реформами, які системно впроваджуємо у сфері. Над цим працюємо спільно з європейськими партнерами", - написала Бережна.

Теги: #музейні_цінності #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 30.09.2025
ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

09:53 29.09.2025
Мінсоцполітики розробило покроковий шлях евакуації для осіб з інвалідністю та маломобільних громадян

Мінсоцполітики розробило покроковий шлях евакуації для осіб з інвалідністю та маломобільних громадян

20:21 26.09.2025
Майже 100 тис. українців евакуйовано з прифронтових територій з початку літа

Майже 100 тис. українців евакуйовано з прифронтових територій з початку літа

20:50 24.09.2025
Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

18:25 23.09.2025
На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

17:20 19.09.2025
Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

16:17 16.09.2025
В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

05:42 14.09.2025
Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

17:03 12.09.2025
Мінсоцполітики розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям

Мінсоцполітики розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям

17:13 11.09.2025
Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EURO1 млрд

Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією

Рада об’єднань нацменшин після зустрічі з єврокомісаркою Кос закликала до подальших реформ

Слідчі дії у ексзаступника керівника ОП Шурми в Німеччини були законними – директор НАБУ

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку

В Одесі внаслідок негоди повалено 70 дерев і великих гілок

Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Директор НАБУ: внутрішні розслідування по детективах ще тривають, ми в комунікації з СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА