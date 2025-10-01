Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

Сестра короля Великої Британії принцеса Анна у вівторок здійснила неоголошений візит до Києва, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та Першою леді Оленою Зеленською, обговорювали підтримку з боку Великої Британії, повідомляє видання Sky News.

"Сестра короля у вівторок відвідала столицю Київ на прохання Міністерства закордонних справ, щоб висловити солідарність з дітьми та сім’ями, які пережили жахи російського вторгнення. Принцеса зустрілася з паном Зеленським , щоб обговорити підтримку України Великою Британією та її постійний опір", - йдеться у повідомленні видання у середу.

Зазначається, що таємний візит Анни, який не був попередньо розголошений з міркувань безпеки, відбувся лише через два дні після того, як внаслідок російського повітряного бомбардування в Києві загинуло щонайменше чотири людини, зокрема 12-річна дівчинка, та поранено щонайменше 70 інших. Разом з Оленою Зеленською принцеса Анна вшанувала пам’ять загиблих дітей, залишивши біля меморіалу іграшкового ведмедика. Пані Зеленська також залишила ведмедя на знак поваги. Також принцеса Анна відвідала Центр захисту прав дітей та поспілкувалася з родинами й ветеранами.

Як повідомив Букінгемський палац, метою її поїздки було привернути увагу до травматичного досвіду дітей, які живуть на передовій.

Українська сторона про візит не повідомляла.