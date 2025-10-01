У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

Внаслідок вчорашньої атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до 31 особи, серед них – неповнолітні, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з ушкодженнями по допомогу до медиків вже звернувся 17-річний хлопець.

"Вночі росіяни завдали ударів БЛА по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини. Пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Зайнялася суха трава. Люди не постраждали", зазначено в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

У Покровській громаді Нікопольського району противник обстрілював територію з важкої артилерії. "Фахівці з’ясовують наслідки. Втім, головне – минулося без жертв", – зазначив Лисак