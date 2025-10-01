Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні російські війська завдали 31 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29668