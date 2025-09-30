Інтерфакс-Україна
Події
18:19 30.09.2025

В Україні з’явилася платформа Chapter Ukraine про українські книжки в іноземних перекладах

Фото: https://mcsc.gov.ua

Відтепер для читачів доступна цифрова платформа Chapter Ukraine, що надає повну інформацію про українські книжки, доступні у перекладі іноземними мовами, зокрема англійською, німецькою та іспанською мовами, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Сервіс пропонує ретельно опрацьовані добірки перекладів, кожну з яких розробили експерти з урахуванням таких критеріїв: переклад виконаний професійним перекладачем, видання має наклад і доступне для продажу, наявні відгуки від читачів на міжнародних платформах, зокрема Goodreads, на переклади існують критичні рецензії у медіа, вибудувана й зрозуміла система дистрибуції", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що окрім базової бібліографії, сервіс об’єднує відомості про видавців, перекладачів, дистриб’юторів, наявність відгуків, премій і рецензій у міжнародних та українських медіа.

У відомстві повідомили, що проєкт реалізували медіа Craft і "Читомо" у партнерстві зі Snig.digital, Kavi.Agency, PEN Ukraine та Українським інститутом книги (УІК).

