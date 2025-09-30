Інтерфакс-Україна
Події
16:27 30.09.2025

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику апарату Київської міської державної адміністрації, який підроблював документи про відрядження, аби виїхати за кордон під час війни, повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що посадовець двічі незаконно виїжджав за межі України під час воєнного стану, застосовуючи викриту правоохоронцями схему.

"За даними слідства, у 2023 році чиновник поїхав на робочу конференцію у Барселону, а у 2024 році – у Флоренцію. Метою відряджень нібито були двосторонні зустрічі з лідерами цифрової трансформації, а також зміцнення міжнародних зв'язків столиці. Втім, як виявилось, листи-запрошення від організатора були підроблені й на підставі них підозрюваний двічі незаконно перетнув державний кордон і перебував понад два тижні в Італійській Республіці та Королівстві Іспанія", - зазначається в повідомленні.

Слідчі оголосили посадовцю КМДА про підозру за ч. 3 та 4 ст. 358 (підроблення та використання офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

Згідно з санкціями інкримінованих статей, максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Теги: #підозра #кмда #поліція

