16:19 30.09.2025

Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

Фото: Pixabay

Латвійський фонд "Підприємці за мир" (Uzņēmēji mieram) профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в фонді, відповідний договір укладено між лікарнею фондом.

Роботи планується завершити влітку 2026 року.

Згідно договору, реконструкцію буде проведено в трьох будівлях лікарні.

"Відбудова - це не лише про відновлення інфраструктури, а про відновлення життя. Це про повернення дітям їхніх шкіл, родинам - їхніх домівок, громадам - відчуття належності. Це про зцілення психологічних ран війни", – зазначив Надзвичайний і Повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Андрейс Пілдеговічс.

Медичний заклад пережив окупацію. Лікарня зазнала руйнувань у перші дні повномасштабного вторгнення, близько 70% інфраструктури було пошкоджено: знищені дахи, вибиті вікна, пошкоджені інженерні мережі. Без води, тепла та електропостачання залишилися понад 300 пацієнтів і 100 медиків.

Фонд "Підприємці за мир" об’єднав понад 300 компаній Латвії та від початку повномасштабної війни передав Україні допомоги більш ніж на €17 млн.

Окрім фінансової підтримки та гуманітарних проєктів, організація постачає автомобілі та техніку для ЗСУ, а також системно допомагає у відбудові інфраструктури — від дитячих лікарень й університетів до соціальних закладів.

