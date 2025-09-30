Інтерфакс-Україна
Події
11:55 30.09.2025

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули
Троє людей загинуло, ще вісім зазнали поранень внаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Донецької області протягом минулої доби, 29 вересня.

"Краматорський район. У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Закітному поранено людину. У Святогірській громаді пошкоджено екскаватор. У Миколаївській громаді пошкоджено автівку. У Краматорську пошкоджено 2 авто. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку, аптеку і крамницю. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автомобіль", - розповів голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін в Телеграм у вівторок вранці.

У Сіверську Бахмутського району, за його словами, пошкоджені два будинки. Про постраждалих не повідомляється.

За даними Національної поліції України, під вогнем перебували десять населених пунктів області: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, Слов’янськ, селище Дружківське, села Закітне, Золотий Колодязь, Никифорівка. Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.

"По Дружківці росіяни вдарили 10-ма дронами різного типу – вбили цивільну особу, пошкодили 2 приватних будинки, 8 цивільних автомобілів, критичну інфраструктуру. У Костянтинівці три ударні FPV-дрони ворога поцілили по цивільних – дві людини загинули, ще дві травмовані. Пошкоджено цивільне авто. У Лимані війська РФ вдарили FPV-дроном по автомобілю медичної допомоги та поранили медика. Внаслідок дронових атак по місту постраждали ще три цивільних особи. Один поранений – у Закітному Лиманської ТГ та один - у Никифорівці Соледарської ТГ", - йдеться у зведенні Нацполіції в Телеграм.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти області, повідомив Філашкін.

З лінії фронту, за його даними, за минулу добу було евакуйовано 455 людей, у тому числі 32 дитини.

В неділю, 28 вересня, окупанти здійснили 33 обстріли населених пунктів Донецької області, були поранені 11 цивільних осіб. З лінії фронту була евакуйована 271 людина, у тому числі 29 дітей.

В суботу, 27 вересня, було 25 обстрілів, поранені п'ять жителів області, з лінії фронту евакуйовано 349 людей, у тому числі 62 дитини.

У п'ятницю, 26 вересня, росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув житель Костянтинівки, дев'ятьох жителів різних населених пунктів поранено. Евакуйовано 621 людину, в тому числі 121 дитину.

 

 

Теги: #донецька_область #жертви #обстріли

