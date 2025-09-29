Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 33 авіаційні удари, застосувавши 58 керованих авіабомб. Зафіксовано 1822 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3022 артилерійські обстріли", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29628