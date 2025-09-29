Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні

Фото: https://www.facebook.co

Російські окупанти в понеділок, 29 вересня, обстріляли Херсон. В результаті обстрілу була пошкоджена будівля Успенського собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), повідомляє Соціальне Служіння Херсонської Єпархії у Facebook.

"29 вересня 2025 року, орієнтовно о 9.30 ранку, під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що на час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія. Постраждалих немає.