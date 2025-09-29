Інтерфакс-Україна
Події
15:04 29.09.2025

Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні

1 хв читати
Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні
Фото: https://www.facebook.co

Російські окупанти в понеділок, 29 вересня, обстріляли Херсон. В результаті обстрілу була пошкоджена будівля Успенського собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), повідомляє Соціальне Служіння Херсонської Єпархії у Facebook.

"29 вересня 2025 року, орієнтовно о 9.30 ранку, під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що на час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія. Постраждалих немає.

Теги: #херсон #обстріл #упц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 29.09.2025
Житель Херсона загинув під російським обстрілом

Житель Херсона загинув під російським обстрілом

03:34 29.09.2025
Під ворожий обстріл уночі потрапило підприємство "Akkerman Distillery"

Під ворожий обстріл уночі потрапило підприємство "Akkerman Distillery"

11:04 27.09.2025
УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

10:36 27.09.2025
Окупанти обстріляли аварійну бригаду газовиків у Сумській області

Окупанти обстріляли аварійну бригаду газовиків у Сумській області

13:17 26.09.2025
Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

12:41 26.09.2025
Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

11:55 26.09.2025
Жінка загинула через обстріл у Херсоні

Жінка загинула через обстріл у Херсоні

11:19 26.09.2025
Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

10:22 26.09.2025
Окупанти обстріляли центр Херсона, влучили в маршрутне таксі: відомо про одну постраждалу

Окупанти обстріляли центр Херсона, влучили в маршрутне таксі: відомо про одну постраждалу

11:15 25.09.2025
Росіяни атакували Ніжин, без електрики лишилися близько 30 тис. абонентів

Росіяни атакували Ніжин, без електрики лишилися близько 30 тис. абонентів

ВАЖЛИВЕ

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

ОСТАННЄ

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Уряд затвердив порядок встановлення карантинних ветеринарних постів на держкордоні

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА