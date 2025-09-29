ЦПД: Росія втратила Молдову так само, як раніше Вірменію, Азербайджан, країни Балтії й Україну

Результати парламентських виборів в Молдові свідчать про ослаблення російського впливу в регіоні, вважає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Партія президентки Санду отримала більшість і може самостійно формувати уряд. Вся влада зосереджується в руках проєвропейської сили. Проросійський "Патріотичний блок" Додона провалився, набравши менше чверті голосів. росія витратила ресурси на підтримку своїх проєктів у Кишиневі - і програла", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Кремль втратив Молдову так само, як раніше втратив Вірменію, Азербайджан, країни Балтії й Україну.

"Для України це підтвердження тенденції: навіть у найближчому до рф регіоні москва не здатна утримати вплив. Грузія, Казахстан і Центральна Азія - наступні точки, де Кремль може втратити позиції. Висновок для нас простий: послаблена росія небезпечна тим, що намагається компенсувати провали за кордоном агресією проти України. Але чим більше світ бачить її слабкість, тим сильнішою стає міжнародна коаліція", - впевнений Коваленко.

"Зараз не варто Європі боятися збивати російські дрони. Набагато важливіше показати росії силу у відповідь", - закликав він.