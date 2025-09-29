Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, майже 50 постраждалих

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, 49 людей постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 696 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. внаслідок ворожих атак на Запоріжжя", - пише він у телеграм.

За словаим Федорова, ворог наніс 2 ракетні удари по Запоріжжю.

Загалом війська РФ здійснили 10 авіаційних обстрілів по Залізничному, Новоселівці, Успенівці та Малій Токмачці, а 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Балабине, Комишуваху, Червонодніпровку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене та Чарівне.

Також 8 обстрілів з РСЗВ завдано по території Запоріжжя та Полтавки, а 180 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 396 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.