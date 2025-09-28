Поліція Молдови попередила про недопущення порушень закону під час анонсованих протестів

Національна поліція Молдови заявила, що не допустить порушень закону під час протестів, які анонсували в найближчі дні представники певних політичних сил.

Молдовська поліція повідомила, що має інформацію про "групи осіб", які планують протягом понеділка "організувати заворушення і дестабілізацію" в Кишиневі.

"Уточнюємо, що правоохоронні органи не допускатимуть порушень закону, порушення громадського порядку, створення небезпеки для громадян, а також загрози національній безпеці", – додали там.

Поліція Молдови нагадала, що організатори несуть відповідальність за проведення оголошених заходів.

"Закликаємо громадян аналізувати свої рішення та дії і не погоджуватися на участь у незаконних діях, за які вони можуть понести кримінальну відповідальність", – підсумували правоохоронці.

У свою чергу, народний депутат Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність"), яка працює спостерігачем у складі міжнародній місії OSCEPA, повідомила, що в селах, де вони спостерігали за голосуванням, все проходить спокійно і без порушень.

"На цю годину на дільницях, які ми відвідали, проголосувало більше половини виборців. Дільниці відкриті до 21, потім - підрахунок голосів і перші результати від ЦВК. Вже потім дозволю собі аналіз цих дуже важливих для Молдови, України і Європи виборів", - пише вона в Facebook.

Геращенко додала, що російських спостерігачів на ці вибори не допустили.