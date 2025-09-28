Інтерфакс-Україна
20:43 28.09.2025

Росія запускає дрони з танкерів по Європі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по країнам Європи.

"Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн", - заявив президент у вечірньому відеозверненні у неділю.

Президент додав, що на тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.

"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту", - додав президент.

 

Теги: #танкери #зеленський #рф

