20:37 28.09.2025

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом, заявив президент Володимир Зеленський.

"Були також російські удари по енергетичним об'єктам і це вже, на жаль, традиційна така російська тактика. Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блек-аутом", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю.

Президент розповів про наслідки російських ударів по кількох регіонах країни та заявив, що напередодні зими росіяни знову намагаються створити блекаут для українців.

"Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина", - сказав він.

Зеленський зазначив, що в Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска. "Це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі. Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на тридцяти двох локаціях", - сказав він.

Між тим, за словами президента, російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким. Обійшлося без загиблих. "Але тільки там, на Запоріжжі, – майже 40 людей цієї ночі постраждали. Усім надається необхідна допомога", - сказав президент, подякувавши всім, хто залучений до рятувальних операцій.

 

