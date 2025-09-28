Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

Міністерство оборони Данії підтверджує, що минулої ночі біля деяких об’єктів були помічені дрони.

"Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі в кількох своїх місцях розташування було помічено дрони. Було задіяно більше потужностей. Міністерство оборони наразі не має подальших коментарів", - йдеться у повідомленні на сайті.

Між тим Міністерство транспорту Данії повідомило, що з понеділка, 29 вересня, до п'ятниці, 3 жовтня, у зв'язку із самітом ЄС, усі польоти цивільних дронів у повітряному просторі Данії будуть заборонені.

"Ми не можемо погодитися з тим, що іноземні дрони створюють невизначеність і потрясіння в суспільстві, як ми це нещодавно пережили. Водночас Данія наступного тижня прийматиме лідерів ЄС, де ми повинні приділити особливу увагу безпеці. Тому з понеділка по п’ятницю ми закриємо повітряний простір Данії для всіх цивільних польотів дронів. Таким чином, ми усунемо ризик того, що ворожі дрони можуть сплутати з легальними і навпаки", – сказав міністр транспорту Томас Даніельсен.