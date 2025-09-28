До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя

В Запоріжжі внаслідок ранкової атаки росіян 34 людини звернулись за медичною допомогою.

"Шестеро поранених ушпиталені, у тому числі і троє дітей. 28 людей на амбулаторному лікуванні. Медики надали їм усю необхідну допомогу", - написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Раніше у неділю Офіс генпрокурора повідомив, що вночі та близько п’ятої ранку 28 вересня 2025 року армія РФ завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя. Одна з ворожих ракет поцілила біля багатоповерхового будинку. Також під обстрілами опинилась територія приватного домоволодіння та інша інфраструктура обласного центру.