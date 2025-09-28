Інтерфакс-Україна
14:00 28.09.2025

Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

Естонія виділяє 10 млн євро на ініціативу НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для термінового зміцнення оборони України, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні теракти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", - написав він напередодні у соцмережі Х.

 

