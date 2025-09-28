Інтерфакс-Україна
Події
10:10 28.09.2025

Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

1 хв читати
Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ
Фото: t.me/gunpKyiv

Четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, загинули внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на Київ, повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві в телеграм-каналі вранці неділі.

"Ще 7 громадян (за даними КМВА – десятеро – ІФ-У) отримали поранення. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Оболонському районах столиці. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, магазини, автомобілі та АЗС. У Солом’янському районі уламки влучили в п’ятиповерхівку — виникла пожежа, з-під завалів дістали тіло дитини. Також пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей. Потерпілим, серед яких найстаршому 90 років, надають медичну допомогу", - описали наслідки в телеграм-каналі ГУ Нацполіції у Києві.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС. Поліція документує черговий воєнний злочин росії.

 

Теги: #київ #обстріли #жертви #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 28.09.2025
Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

10:23 28.09.2025
Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

09:24 28.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нічних атак ворога в Київській області зросла до 27 людей

Кількість постраждалих внаслідок нічних атак ворога в Київській області зросла до 27 людей

08:05 28.09.2025
Кількість постраждалих від ракетно-дронової атаки ворога у Запоріжжі зросла до 16 людей

Кількість постраждалих від ракетно-дронової атаки ворога у Запоріжжі зросла до 16 людей

07:49 28.09.2025
Кількість постраждалих від ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до шести людей – Кличко

Кількість постраждалих від ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до шести людей – Кличко

06:18 28.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до трьох – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до трьох – Кличко

05:43 28.09.2025
Попередньо двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ – КМВА

Попередньо двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ – КМВА

05:09 28.09.2025
П'ятиповерхівку зруйновано внаслідок атаки ворожих БпЛА в Солом'янському районі Києва - Кличко

П'ятиповерхівку зруйновано внаслідок атаки ворожих БпЛА в Солом'янському районі Києва - Кличко

01:35 28.09.2025
Пожежа в Запоріжжі в результаті атаки росіян - ОВА

Пожежа в Запоріжжі в результаті атаки росіян - ОВА

12:03 27.09.2025
У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби

У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби

ВАЖЛИВЕ

Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

Щонайменше двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок масованої атаки ворога на Київ – КМВА

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

ОСТАННЄ

Щонайменше двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок масованої атаки ворога на Київ – КМВА

У Запоріжжі вже 21 постраждалий, двоє у важкому стані - ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1074 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення

28 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

Семеро людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога у Київській області – ОВА

Троє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя - ОВА

Рішення МПК про повернення НПК РФ та Білорусі заохочує російську агресію - МЗС

Протезно-ортезну лабораторі відкрили у Харкові - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА