Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

Фото: t.me/gunpKyiv

Четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, загинули внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на Київ, повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві в телеграм-каналі вранці неділі.

"Ще 7 громадян (за даними КМВА – десятеро – ІФ-У) отримали поранення. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Оболонському районах столиці. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, магазини, автомобілі та АЗС. У Солом’янському районі уламки влучили в п’ятиповерхівку — виникла пожежа, з-під завалів дістали тіло дитини. Також пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей. Потерпілим, серед яких найстаршому 90 років, надають медичну допомогу", - описали наслідки в телеграм-каналі ГУ Нацполіції у Києві.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС. Поліція документує черговий воєнний злочин росії.