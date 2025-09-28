Інтерфакс-Україна
Події
08:21 28.09.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 1074 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1074 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 243 одиниці особового складу, з яких 132 – ліквідовано; 12 точок вильоту пілотів БпЛА; 38 артилерійських систем; 4 танки; одна бронемашина; 108 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–27.09) знищено/уражено 21743 цілей, з них 5896 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

