00:04 28.09.2025

Рішення МПК про повернення НПК РФ та Білорусі заохочує російську агресію - МЗС

Міністерство закордонних справ України спільно з Міністерством молоді та спорту України видали заяву з приводу рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії. МЗС опублікувало заяву в телеграм-каналі у суботу.

"Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського (МПК) комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації", - заявили в МЗС та ММС.

Як вказано в заяві, обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті", - наголошено в заяві.

Також у заяві двох українських міністерств наголошується, що рішення МПК "фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру".

"Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю", - сказано в заяві.

МЗС та ММС України закликали "усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни". Зокрема, заява містить заклик до Італії не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7000

