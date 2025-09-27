Інтерфакс-Україна
22:40 27.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 145 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29530

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

