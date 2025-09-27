В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила їх над своєю територією, але 19 з них долетіло до території Польщі.

"В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України… Можна сказати, що вони летіли до нас. Але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Президент зазначив, що на територію Польщі долетіло 19 дронів, з яких збили чотири.

10 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.