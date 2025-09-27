Інтерфакс-Україна
Події
16:18 27.09.2025

В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

1 хв читати
В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила їх над своєю територією, але 19 з них долетіло до території Польщі.

"В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України… Можна сказати, що вони летіли до нас. Але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Президент зазначив, що на територію Польщі долетіло 19 дронів, з яких збили чотири.

10 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.

Теги: #польща #бпла_рф #збиття #10_вересня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 27.09.2025
Україна відправить консультативну групу в деякі країни щодо протидії російським дронам – Зеленський

Україна відправить консультативну групу в деякі країни щодо протидії російським дронам – Зеленський

14:09 27.09.2025
Окупанти завдали удару по цивільному авто на Сумщині, один чоловік загинув, другий – зазнав поранень

Окупанти завдали удару по цивільному авто на Сумщині, один чоловік загинув, другий – зазнав поранень

10:29 27.09.2025
Об'єкт залізничної інфраструктури пошкоджено в Одеській області через атаку БпЛА

Об'єкт залізничної інфраструктури пошкоджено в Одеській області через атаку БпЛА

09:28 27.09.2025
Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

20:34 26.09.2025
Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

11:12 26.09.2025
ЦПД: Мета РФ – дронами паралізувати авіасполучення в Європі

ЦПД: Мета РФ – дронами паралізувати авіасполучення в Європі

11:09 26.09.2025
Пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків УПА розпочнуться в Польщі 30 вересня

Пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків УПА розпочнуться в Польщі 30 вересня

17:14 25.09.2025
Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

16:49 25.09.2025
Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

23:00 24.09.2025
Навроцький: Польща завжди належним чином реагуватиме на порушення свого суверенітету

Навроцький: Польща завжди належним чином реагуватиме на порушення свого суверенітету

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Програма "Дельта" відзначає лише наявність ворога у певних населених пунктах - Зеленський

Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА