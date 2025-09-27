Окупанти за добу втратили 970 осіб та 93 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 1 танк, 1 бронемашина, 39 артсистем, 362 БПЛА, а також 93 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1107400 (+970) осіб, танків – 11204 (+1) од, бойових броньованих машин – 23288 (+1) од, артилерійських систем – 33186 (+39) од, РСЗВ – 1502 (+1) од, засоби ППО – 1223 (+1) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 345 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362), крилаті ракети – 3747 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91), спеціальна техніка – 3977 (+2)". – ідеться в повіомленні.

Дані уточнюються.