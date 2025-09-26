Інтерфакс-Україна
Події
18:23 26.09.2025

Україна розраховує на підписання декларації щодо "cтіни дронів" уже в жовтні – Шмигаль

Україна готова брати участь у проєкті "стіна дронів" і вже зараз може відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози, заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час спільного засідання за участі представників країн ЄС та НАТО.

"Під час розмови ми сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією. "Стіна дронів" створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами засідання.

Він зазначив, що українська сторона рознаховує на підписання спільної з партнерами декларації уже в жовтні.

"Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "стіни дронів". Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій.  Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами", - наголосив міністр.

Також в ході засідання сторони обговорили участь українських виробників у проєкті, адже вони мають інноваційні розробки, перевірені на практиці. 

"Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова", - резюмував Шмигаль.

 

Теги: #шмигаль #стіна_дронів

