16:47 26.09.2025

В ЄС відбулося перше обговорення побудови "стіни дронів", Шмигаль поділився досвідом

Європейський союз від слів переходить до справ: відбулося перше формальне обговорення "стіни дронів" за участю дев’яти міністрів оборони країн-членів ЄС, представників НАТО та міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Досягнуто спільного розуміння дизайну "стіни, яка разом зы Східним фланговим контролем та використанням безцінного українського досвіду буде пріоритетом у найближчій перспективі.

Про це у п’ятницю на пресконференції за результатами засідання, що відбулося у форматі відеоконференції, повідомили європейський комісар Андріус Кубілюс.

"Сьогодні у нас були міністри оборони дев'яти країн – Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії. Також до нас приєдналися Угорщина та Словаччина, Високий представник (Кая Каллас –ІФ-У), головуюча в Раді Данія, а також міністр оборони Данії. Також у нас була чудова нагода, і багато уваги було приділено дуже змістовній та дуже інформативній презентації міністра оборони України Дениса Шмигаля, який поділився справді безцінним досвідом, перевіреним бойовими діями. Представники НАТО були присутні як спостерігачі", - деталізував Кубілюс.

Єврокомісар констатував, що сьогодні "ми стикаємося з очевидними викликами". "Росія перевіряє ЄС та НАТО, і наша відповідь має бути твердою, єдиною та негайною. На сьогоднішній зустрічі ми домовилися перейти від обговорень до конкретних дій: ми погодилися з найважливішим пунктом, який полягає в тому, що Східний фланговий контроль (Eastern Flank Watch) зі "стіною дронів" в цілому буде певним пріоритет на сьогодні і служитиме всій Європі", - повідомив він.

За словами Кубілюса, "разом з партнерами на передовій та безцінним досвідом України ми досягли спільного розуміння дизайну та негайного пріоритету для стіни з дронів". Зокрема, ця "стіна дронів" має включати передові системи виявлення, можливості відстеження дронів та їх перехоплення, наземну стіну з системами протидії мобільності, забезпечення морської безпеки для Балтійського та Чорного морів, а також космічну ситуаційну обізнаність". Крім того, такий спільний підхід допоможе у деяких інших сферах, таких як прикордонний контроль.

"Усе це є складовими ширшої картини, ширшого проєкту Східний фланговий контроль, який потрібно розвивати як регіональний та взаємодіючий. Його також слід розробляти разом з Україною, оскільки їхній досвід тут приносить значну додану цінність. Наші наступні кроки чіткі: ми забезпечимо політичну підтримку перед жовтневою Європейською Радою, де пройде важливе обговорення так званої дорожньої карти щодо оборонної готовності. Тож ми сподіваємося, що це також буде включено до цієї дорожньої карти, а також буде дуже чітке формулювання щодо цього регіонального проєкту", - деталізував Кубілюс.

Крім того, єврокомісар має намір найближчим часом визначити "детальну, концептуальну та технічну дорожну карту, співпрацюючи з національними експертами та з європейською оборонною промисловістю". "Паралельно ми розглянемо, як створити комплексний інструментарій промислової політики та фінансів Європейського Союзу, щоб зробити цей щит реальністю. Тож зустріч була справді дуже важливою", - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо часових рамок побудови "стіни дронів", Кубілюс повідомив, що далі цей проєкт буде обговорюватися на рівні представників країн, і дуже скоро відбудеться засідання, на якому буде обговорюватися створення конкретної дорожньої карти. "Ми повинні подивитися, де є невідкладні пріоритети. Я бачу, що пріоритетною є ефективна система виявлення, тому що, з моєї точки зору, цього станом на сьогодні цього не вистачає. Дехто з експертів говорить, що значна частина проекту "стіни" може бути побудована за один рік. Я не впевнений, що це точно, ми повинні працювати з нашими експертами, вивчаючи досвід українців", - вважає європейський комісар.

Теги: #шмигаль #стіна_дронів #єс

