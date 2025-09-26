Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Кабінет міністрів призначив Івана Вербицького заступником міністра культури та стратегічних комунікацій України і Ілону Гавронську заступницею міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Вербицький є колишнім директор аналітичного центру "ЦЕДОС" (Cedos), а Гавронська до цього обіймала посаду заступника міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін призначив Ігоря Віштака державним секретарем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, а Ігоря Гончара - заступником голови Державної служби статистики України.

В той же час, уряд звільнив Олексія Лукашука з посади заступника міністра національної єдності України, Василя Луцика - з посади голови Національної соціальної сервісної служби України і Наталію Лакатош - з посади заступника голови Державної служби України у справах дітей.