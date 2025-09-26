Інтерфакс-Україна
Події
08:41 26.09.2025

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

1 хв читати
Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Кабінет міністрів призначив Івана Вербицького заступником міністра культури та стратегічних комунікацій України і Ілону Гавронську заступницею міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Вербицький є колишнім директор аналітичного центру "ЦЕДОС" (Cedos), а Гавронська до цього обіймала посаду заступника міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін призначив Ігоря Віштака державним секретарем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, а Ігоря Гончара - заступником голови Державної служби статистики України.

В той же час, уряд звільнив Олексія Лукашука з посади заступника міністра національної єдності України, Василя Луцика - з посади голови Національної соціальної сервісної служби України і Наталію Лакатош - з посади заступника голови Державної служби України у справах дітей.

 

Теги: #кабмін #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 26.09.2025
Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

08:53 26.09.2025
Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

21:02 25.09.2025
Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

16:48 23.09.2025
Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

16:16 23.09.2025
Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

18:45 22.09.2025
Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

16:03 22.09.2025
Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

15:06 22.09.2025
Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

14:54 22.09.2025
Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

18:56 21.09.2025
Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

ОСТАННЄ

Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

Кабмін дозволив використовувати держсубвенцію на підвищення кваліфікації асистентів вчителів і практичних психологів шкіл

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Окупанти втратили впродовж доби 940 військовослужбовців

Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

26 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Економіка Росії котиться до пекла - Трамп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА