Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 665 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 200 одиниць особового складу, з яких 125 – ліквідовано; 8 точок вильоту пілотів БпЛА; 3 артилерійські системи; 28 одиниць автомобільної техніки; 20 мотоциклів; 76 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–25.09) знищено/уражено 19734 цілі, з них 5354 – особовий склад противника", - повідомили СБС.