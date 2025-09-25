Інтерфакс-Україна
Події
23:09 25.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 56 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29469

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 25.09.2025
РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час великої війни, загинуло 111 медійників — ІМІ

РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час великої війни, загинуло 111 медійників — ІМІ

15:35 25.09.2025
Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

12:57 25.09.2025
Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

12:56 25.09.2025
Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях – Зеленський

Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях – Зеленський

12:15 25.09.2025
Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

09:48 25.09.2025
Неприйнятно, що російські енергоносії повертаються до ЄС "через чорний хід" – фон дер Ляєн

Неприйнятно, що російські енергоносії повертаються до ЄС "через чорний хід" – фон дер Ляєн

09:25 25.09.2025
ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

04:34 25.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

20:54 24.09.2025
Зеленський: Не можна допустити "нормалізації" війни Росії або її нахабства у її веденні

Зеленський: Не можна допустити "нормалізації" війни Росії або її нахабства у її веденні

20:04 24.09.2025
Війна РФ підриває репутацію ООН - президент Естонії

Війна РФ підриває репутацію ООН - президент Естонії

ВАЖЛИВЕ

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

ОСТАННЄ

Прем’єрка визнала необхідність дискусії щодо вартості електроенергії для промисловості

Уряд планує заходи проти сірого імпорту й контрафактних товарів - Свириденко

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Міністри закордонних справ України та Лівану обговорили економічну співпрацю

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

Сибіга та очільниця МЗС Фінляндії обговорили нещодавні контакти з Вашингтоном та розвиток Коаліції укриттів

Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА