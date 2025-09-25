Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 56 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29469