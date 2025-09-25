Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

Мирний житель Сумської області підірвався на ворожій міні під час збору грибів у лісі на території прикордонної Білопільської громади Сумського району, міну ворог, ймовірно, скинув з безпілотника, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні. Сталося це сьогодні у Білопільській громаді. 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, коли збирав гриби", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Як зазначив Григоров, за попередніми даними, це була протипіхотна міна, яку, ймовірно, ворог скинув з безпілотника. "Потерпілий отримав важкі травми. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу", - додав він.