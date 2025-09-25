Інтерфакс-Україна
Події
17:14 25.09.2025

Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

1 хв читати
Фото: МКСК

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило про домовленості з Польщею про поглиблення співпраці у сфері культури, збереження історичної пам’яті, підтримки театру та нових спільних ініціатив.

“Тетяна Бережна подякувала польському уряду та народу за всебічну підтримку України, зокрема у сфері культури, від початку повномасштабного вторгнення. Вона також відзначила важливість нещодавньої церемонії перепоховання в селі Пужники Тернопільської області, яка стала результатом конструктивної співпраці в межах проведення пошуково-ексгумаційних робіт”, - йдеться в повідомленні міністерства за результатами онлайн-зустрічі в.о. міністра культури України Тетяни Бережної з міністром культури та національної спадщини Республіки Польща Мартою Цєнковською. 

Серед іншого, сторони розглянули питання організації гастролей українських театрів у Польщі, а також було наголошено на важливості підтримки таких ініціатив для обох сторін.

Окремо очільники відомств обговорили продовження спільних ексгумаційних робіт, підтвердивши готовність до подальшої координації та всебічного сприяння в їх реалізації.

Теги: #польща #культура #україна

