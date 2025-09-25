Інтерфакс-Україна
Події
15:56 25.09.2025

Ситуація у Куп’янську критична, але контрольована ЗСУ, - МВА

Ситуація у місті Куп’янськ (Харківська обл.) критична, повідомив очільник міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін.

“Без змін, ситуація критична. І крім тих диверсійно-розвідувальних груп, які просочилися в місто або просочуються в місто, ворог здійснює масовані обстріли території безпосередньо міста Куп’янск, території громади”, - сказав він в ефірі телемарафону “Єдині новини” у четвер.

Попри це, за його словами, ситуація у місті та громаді контрольована ЗСУ. Українські військові продовжують операцію з виявлення та нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп, перевіряючи кожен будинок і вулицю.

Водночас противник здійснює масовані обстріли міста та території громади, застосовуючи танки, міномети, артилерію, РСЗВ та щодня скидаючи касетні авіабомби. Окупанти також застосовують FPV-дрони на оптоволоконному зв’язку, які не підлягають радіоелектронній боротьбі. Беседін додав, що на підступах до міста та всередині нього всі логістичні шляхи контролюються російськими безпілотниками.

Глава МВА зазначив, що у місті відсутні критична інфраструктура, електропостачання, водопостачання, газопостачання, мобільний зв’язок та соціальні послуги. Наразі на правобережжі міста Куп’янськ залишаються 680 цивільних, ще 1 660 мешканців - на території громади. Ці люди відмовляються від евакуації. Беседін зазначив, що їхня присутність ускладнює роботу ЗСУ. Він підкреслив, що можливості доставити гуманітарну допомогу наразі немає та закликав евакуюватися.

Теги: #критичність #купянськ #ситуація

