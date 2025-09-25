В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

Ударні морські дрони Головного управління розвідки Міноборони України 24 вересня атакували логістичні об’єкти Росії на чорноморському узбережжі ― порти у Новоросійську та Туапсе.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській спецслужбі, внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, де росіяни завантажували нафтою свої танкери ― зокрема й з числа так званого тіньового флоту.

Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Також морські дрони ГУР уразили підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів Росії у порту Туапсе.

"Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти", - зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією джерел, хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійску, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів.

"Боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора росії триває", - додав співрозмовник.