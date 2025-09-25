Інтерфакс-Україна
Події
12:48 25.09.2025

В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

1 хв читати

Ударні морські дрони Головного управління розвідки Міноборони України 24 вересня атакували логістичні об’єкти Росії на чорноморському узбережжі ― порти у Новоросійську та Туапсе.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській спецслужбі, внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, де росіяни завантажували нафтою свої танкери ― зокрема й з числа так званого тіньового флоту.

Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Також морські дрони ГУР уразили підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів Росії у порту Туапсе.

"Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти", - зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією джерел, хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійску, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів.

"Боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора росії триває", - додав співрозмовник.

Теги: #новоросійськ #гур_мо #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 25.09.2025
В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

08:23 25.09.2025
На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

08:17 25.09.2025
ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

05:43 25.09.2025
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Вінниччини - ОВА

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Вінниччини - ОВА

11:07 24.09.2025
Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

08:54 24.09.2025
У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

03:35 24.09.2025
Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

10:51 21.09.2025
Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

15:21 18.09.2025
ГУР спростувало інформацію про конфлікт з Офісом президента

ГУР спростувало інформацію про конфлікт з Офісом президента

19:05 04.08.2023
Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА