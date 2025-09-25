Інтерфакс-Україна
Події
12:19 25.09.2025

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

1 хв читати
Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Атаки російських агресорів по енергооб’єктах у кількох регіонах призвели до знеструмлення низки споживачів у Миколаївській та Чернігівській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Упродовж минулої доби та вночі і вранці ворог ударними дронами атакував енергетичні об’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні компанії в Телеграм-каналі в четвер.

"Укренерго" підкреслило, що енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Міністерство енергетики зі свого боку зазначило, що станом на 25 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

При цьому "Укренерго" зауважує, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: станом на 9:30, воно було на 1,9% нижчим ніж попереднього дня, у середу. Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів, крім частини західних та південно-східних областей, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

"Укренерго" закликає користуватися потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00.

Теги: #атака_рф #укренерго #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:37 25.09.2025
Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані перебуває в лікарнях після ворожих атак на Запоріжжя - ОВА

Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані перебуває в лікарнях після ворожих атак на Запоріжжя - ОВА

17:12 23.09.2025
В Запоріжжі вже 12 постраждалих від атаки ворожих БпЛА – ОВА

В Запоріжжі вже 12 постраждалих від атаки ворожих БпЛА – ОВА

15:45 23.09.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до семи людей

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до семи людей

15:30 23.09.2025
Мирний житель Запоріжжя загинув під час ударів по місту – обладміністрація

Мирний житель Запоріжжя загинув під час ударів по місту – обладміністрація

16:16 22.09.2025
Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

10:02 22.09.2025
В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

23:16 18.09.2025
Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

13:38 16.09.2025
Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності "Укренерго" – Мінфін

Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності "Укренерго" – Мінфін

09:00 10.09.2025
"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

02:02 10.09.2025
Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА