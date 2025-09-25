Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Атаки російських агресорів по енергооб’єктах у кількох регіонах призвели до знеструмлення низки споживачів у Миколаївській та Чернігівській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Упродовж минулої доби та вночі і вранці ворог ударними дронами атакував енергетичні об’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні компанії в Телеграм-каналі в четвер.

"Укренерго" підкреслило, що енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Міністерство енергетики зі свого боку зазначило, що станом на 25 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

При цьому "Укренерго" зауважує, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: станом на 9:30, воно було на 1,9% нижчим ніж попереднього дня, у середу. Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів, крім частини західних та південно-східних областей, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

"Укренерго" закликає користуватися потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00.