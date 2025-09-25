Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Російські окупаційні війська просунулися у Серебрянському лісництві в районі с. Дронівка (Бахмутський р-н, Донецька обл.) та с. Березове (Синельниківський р-н Дніпропетровська обл.), повідомили у четвер вранці аналітики OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Березового", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У вранішньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України також повідомляється про бої в районі Дронівки: "На сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя".

Про атаки в районі Березового на покровському напрямку не Генштаб не повідомляв.

Таким чином, зона контролю російських окупантів за минулу добу зросла на 7.8 км. кв.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби.

Раніше повідомлялось, що у середу російські окупаційні війська окупували сусідні села села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізькій області, а також просунулися біля трьох населених пунктів поблизу, повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState.