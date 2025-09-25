Інтерфакс-Україна
Події
12:11 25.09.2025

ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

Фото: elements.envato.com

Європейський Союз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС.

Як зазначається в документі, тимчасовий захист для українців в країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року. Наголошується, що план поетапного завершення тимчасового захисту передбачає плавний і координований перехід, що враховує як можливості України, так і потреби біженців.

Оскільки багато громадян України вже інтегрувалися в ЄС, вивчили мови, мають роботу, а діти отримують освіту, країни-члени мають створювати можливості для їх переходу на національні дозволи на проживання. Мова йде про посвідки на проживання на підставі працевлаштування, навчання, наукових досліджень, сімейних обставин або інших причин.

Рада ЄС наполягає, що повернення в Україну має відбуватися поступово і добровільно. Для досягнення цієї мети мають бути розроблені спеціальні програми з пріоритетом на реінтеграцію на території України. Ці програми мають включати допомогу в пошуку житла, доступ до медичних послуг та базової інфраструктури. Фінансування ініціатив може здійснюватися коштом фондів ЄС та за підтримки міжнародних організацій.

Для родин з дітьми передбачена можливість залишитися до закінчення навчального року якщо дитина відвідує школу на території ЄС.

Легальне перебування людей з особливими потребами на території України буде продовжено до моменту, коли Україна зможе надати необхідну підтримку.

Для інформування біженців про можливості переходу на інші статуси та про програми повернення планується використовувати Unity Hubs, де будуть доступні консультації та роз'яснювальні матеріали.

Координація дій між країнами ЄС та Україною відбуватиметься в рамках спеціальних платформ. Євросоюз наголошує на необхідності єдиного підходу, щоб уникнути перевантаження національних систем і забезпечити справедливий розподіл відповідальності.

Теги: #захист_громадян #єс

