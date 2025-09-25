В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну атаку та паралізували роботу російської національної платіжної системи "СБП", яка активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації", що підтримують так звану "СВО".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці, в результаті DDOS атаки на платіжну систему "СБП" та провайдера "ТрансТелеКом" багато росіян не змогли провести миттєві перекази та здійснити онлайн-платежі.

У соцмережах Єкатеринбурга з’явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС.

Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах РФ.

Орієнтовні економічні збитки за результатами проведеної DDOS атаки на платіжну систему "СБП" становлять до $30 млн.