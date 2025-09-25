Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані перебуває в лікарнях після ворожих атак на Запоріжжя - ОВА

В лікарнях перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область в останні дні, вісім людей у важкому та вкрай важкому стані, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухові травми, переломи, контузії та травматична ампутація кінцівок: в лікарнях обласного центру перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані. Стан інших постраждалих медики оцінюють, як середній", - написав Федоров у Телеграм ранком у четвер і додав, що "людям надається усі необхідна медична допомога".