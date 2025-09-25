Інтерфакс-Україна
Події
09:37 25.09.2025

Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані перебуває в лікарнях після ворожих атак на Запоріжжя - ОВА

1 хв читати
Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані перебуває в лікарнях після ворожих атак на Запоріжжя - ОВА

В лікарнях перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область в останні дні, вісім людей у важкому та вкрай важкому стані, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухові травми, переломи, контузії та травматична ампутація кінцівок: в лікарнях обласного центру перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані. Стан інших постраждалих медики оцінюють, як середній", - написав Федоров у Телеграм ранком у четвер і додав, що "людям надається усі необхідна медична допомога".

Теги: #запоріжжя #федоров #постраждалі #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:46 24.09.2025
Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

17:12 23.09.2025
В Запоріжжі вже 12 постраждалих від атаки ворожих БпЛА – ОВА

В Запоріжжі вже 12 постраждалих від атаки ворожих БпЛА – ОВА

15:45 23.09.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до семи людей

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до семи людей

15:30 23.09.2025
Мирний житель Запоріжжя загинув під час ударів по місту – обладміністрація

Мирний житель Запоріжжя загинув під час ударів по місту – обладміністрація

15:16 23.09.2025
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю, наразі відомо про двох поранених - влада

Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю, наразі відомо про двох поранених - влада

14:04 23.09.2025
Волонтери УЧХ допомагали ліквідовували наслідки авіаударів РФ у Запоріжжі

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовували наслідки авіаударів РФ у Запоріжжі

02:06 23.09.2025
Під завалами зруйнованого російською бомбою будинку в Запоріжжі може бути людина - ДСНС

Під завалами зруйнованого російською бомбою будинку в Запоріжжі може бути людина - ДСНС

01:10 23.09.2025
Ворог завдав шість авіаударів по Запоріжжю - ОВА

Ворог завдав шість авіаударів по Запоріжжю - ОВА

23:49 22.09.2025
БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

18:54 22.09.2025
Дві людини постраждали через ракетну атаку РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Дві людини постраждали через ракетну атаку РФ на Дніпропетровщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Сибіга запросив держсекретаря США Рубіо в Україну

Росіяни за добу 32 рази обстріляли Донеччину, 5 людей загинули, 17 поранені – ОВА

Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

Святкування Рош га-Шана в Умані пройшло без суттєвих правопорушень - поліція

Викрито осіб, які намагалися заволодіти землею Національного музею в Пирогові

Сибіга відвідав трансатлантичну вечерю у Нью-Йорку на запрошення держсекретаря США Рубіо

Неприйнятно, що російські енергоносії повертаються до ЄС "через чорний хід" – фон дер Ляєн

В НАБУ говорять про можливе посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій

Рішення про українську територію має приймати Україна, Європа продовжить підтримку і надасть все необхідне - фон дер Ляєн

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА